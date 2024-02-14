بعد كل هذا التعنّت، والإصرار غير المبرّر من حكومة إسرائيل على اجتياح رفح، أصبحت كل الاحتمالات متوقعة، فالشرارة تمتد، والمذابح مستمرة، وكأن العالم لا قيمة له أمام جبروت وطغيان نتانياهو وزمرته.

لم تنفع المناشدات، ولم تنفع التحذيرات، ولم يتبقَّ غير التهديد، وقد سُرّبت الكثير من الأنباء حول ذلك، وبدأ الذين لا يتحدثون خشية ((معاداة السامية)) يرفعون أصواتهم، وكان آخرهم ((بوريل))، ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح حتى تتوقف عن قتل المدنيين في غزة، وشن هجوماً هو الأول من نوعه من الأوروبيين، الذين كانوا دوماً الداعمين والمساندين لإسرائيل، وقال إن العالم كله يطالب نتانياهو بعدم اجتياح رفح لتجمع كل السكان المهجّرين من القطاع فيها، وحذّر من كارثة إنسانية، ولكن كما قال: ((نتانياهو لا يستمع لأحد))!

وإدارة بايدن شاركت في اتخاذ موقف يتماشى مع دول العالم الأخرى، وتحدثت عن مناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين، وأعلنت عن تفاؤلها بإصغائهم لمطالبها بعدم دخول رفح قبل تأمين المدنيين، وللأسف، يبدو أن هذا الكلام ليس أكثر من ((ذر الرماد في العيون))، فالكونغرس في الوقت نفسه كان يناقش ضخ مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وهذا نفاق ما بعده نفاق، لكن العالم ليس الولايات المتحدة، وليست الولايات المتحدة هي العالم، ومثلها أوروبا التي تسير على خُطاها حتى لو صدّقنا ((بوريل))!

ونتانياهو لا يدير العالم، نتانياهو هو طرف من أطراف هذا العالم، وقد أخذته العزّة بالإثم، وجعل من هذه المنطقة ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات السيئة، فهو متجه بكامل قواه اللاعقلية نحو إشعال النيران إرضاءً لنفسه ولحلفائه المتطرّفين، والنار ستمسك بهم أولاً؛ لأنهم يقفون في وسطها، وبلاده ستكون الخاسر الأكبر من كل ما يحدث، فكل شيء عرضة للتصدّع، بل كل شيء تصدّع، وما يقال اليوم إنها تهديدات أُبلغت إليه، غداً ستكون حقيقة، وستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.