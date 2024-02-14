أحمد بالحصا.. تجربة حياة

في الأمسية التي استضافت فيها ندوة الثقافة والعلوم مساء البارحة رجل الأعمال أحمد سيف بالحصا، بدا واضحاً أننا جميعاً بحاجة لأحاديث الاستعادات والذكريات هذه التي تدفقت بعذوبة وبساطة من ذاكرة ضيف الندوة وأحد أبرز رجالات دبي الذين نشأوا وتعلموا وصنعوا تاريخهم ونجاحاتهم تحت سماء مدينة لم تخطئ حدسها ولا موعدها مع النجاح وصناعة الناجحين كواحد من أبرز سماتها وإنجازاتها منذ القدم.

فلو كنت ولدت في مدينة كذا في أفريقيا، تساءل (بو سيف) هل كنت أصبحت ما أنا عليه اليوم؟ وهل كنت سأحقق ما حققته؟ كان يطرح سؤاله ليقود مستمعيه لاستنتاج بدهي وهو أن النجاح ليس معادلة مجهولة الأطراف، النجاح يحتاج إلى بيئة دافعة وحاضنة تهيئ للمجتهدين وأصحاب الأحلام كل مقومات النجاح، ودبي مثال شاهق على مواصفات بيئة النجاح المثالية.

كما أنه لا يكفيك لكي تكون رجل أعمال ناجحاً، وصاحب سجل حافل ومشاريع ناجحة، أن يكون اسمك مكتوباً بحروف من أضواء على مداخل الشركات والمجموعات التجارية الكبرى، وأن تراكم أرباحاً فلكية في البنوك ثم ينتهي الأمر، إن سجلك الحقيقي الذي يحق لك أن تفخر به، وتنقله كخبرة تشكل تجربة حياة وعمل للأجيال، هو إسهامك الحقيقي والملموس في تاريخ ومسيرة وتطور مدينتك ومجتمعك أولاً، وهو إسهاماتك الوطنية في العمل الوطني، كما أنه تحصيلك المستمر في طريق العلم والمعرفة، وهو نجاحك الواضح في ترك سيرة عطرة وأبناء يسيرون بخطى واثقة في طريق النجاح الذي قطعته.

هذا هو السجل الذي ستفخر به ذات يوم حين تصل إلى مرحلة تضع فيها رجلاً على رجل وبهدوء وحكمة تتحدث عما ناضلت مذ كنت طفلاً لتحقيقه، فتعبت وعانيت ونجحت وفشلت، وأعدت الكرة بتصميم ووعي، ولكنك وصلت لأنك مشيت طريقك مستنداً إلى همتك وتضحياتك وإلى ما قدمته لك مدينتك ورجالات هذه المدينة، فدبي حافلة بالرجال والنساء الذين يفخرون بانتمائهم إليها كما تباهي هي بهم وبخبراتهم وإسهاماتهم، ويستحقون فعلاً أن ننصت إليهم، وأن تكتب سيرتهم وتدرس للأجيال الحالية ولكل الأجيال القادمة.