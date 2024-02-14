الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الثقافة

لا شك أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح عاملاً مؤثراً في حياتنا اليوم بشكل كبير، حتى أصبح البعض متخوفاً من أن ينافس الذكاء الاصطناعي العقل البشري، وعلى قدرة البشر في أداء الكثير من الوظائف، وفي مجال إنتاج المعرفة بشكل خاص. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي ينافس العقل البشري في الإبداع والابتكار، وفي إنتاج المعرفة بوسائطها المختلفة.

وعلى الرغم مما يقال عن تفوق الذكاء الاصطناعي، إلا أن الكثيرين ما زالوا يشككون في قدرته على منافسة العقل البشري، بحكم ما يتميز به الأخير من القدرة على التمييز والفصل بين الخير والشر، والممكن وغير الممكن.

يقول الفيلسوف والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي عن الذكاء الاصطناعي، بأنه لا يميز بين المستحيل والممكن، بين الخير والشر، ومهما كانت برامج الذكاء الاصطناعي مفيدة في بعض المجالات الصعبة، كمجال الكومبيوتر مثلاً، إلا أنها في مجال الثقافة واللغة غير قادرة على الابتكار، وتفتقر إلى القدرة على الإبداع.

ويختلف الذكاء البشري عن الاصطناعي، بأن الأول يسعى إلى استنباط التفسيرات والتحليل العقلاني المعتمد على الرؤية الواضحة للحقائق، وأبعادها، وتأثيراتها الإنسانية، والأخلاقية، بينما يتعامل الثاني مع الحقائق الموضوعة أمامه فقط.

تشير بعض الدراسات إلى أن أحد العلماء طرح على ((شات جي بي تي)) سؤالاً، وهو: هل سيكون من الأخلاق أرضنة المريخ (أي نقل ظروف العيش وأساليبه في الأرض إلى كوكب المريخ؟ فيجيب الذكاء الاصطناعي بأن أخلاقية تعديل المريخ موضوع مثير للجدل، وقد ناقشه العلماء والمهتمون، فمن المبرر أخلاقياً أرضنة المريخ من أجل توفير بيئة صالحة لعيش البشر، بينما يرى آخرون أنه من الخطأ أخلاقياً تعديل المريخ، لأنه يجب ترك الكواكب على حالها دون تدخل البشر. إذن، فالذكاء الاصطناعي عاجز عن تحقيق توازن بين الإبداع والقيود.

فهو لا يستطيع الجزم بأي معضلة، أو إعطاء تفسير منطقي لكل سؤال، على عكس ما يعتقده البشر بأن الذكاء الاصطناعي قادر على إعطاء إجابة لكل سؤال. ولهذا، فإن العلماء في عصرنا ما زالوا مصرين على أن الذكاء الاصطناعي مهم، ولكنه غير قادر على منافسة العقل البشري لافتقاره للقدرة على التحليل، وإعطاء التفاسير والمبررات.

فالعقل البشرى قادر على بُعد النظر ودراسة الأبعاد الإنسانية والأخلاقية لكل مؤثر، ثم إصدار الأحكام، أما الذكاء الاصطناعي، فيفتقد في الكثير من الأحيان قدرة التمييز بين الخير والشر، وبين ما هو أخلاقي وبين ما هو غير أخلاقي، ولكن الخبراء في مجال التكنولوجيا، يؤكدون على أن الذكاء الاصطناعي محفز للأبداع البشرى، وليس ضده.

التخوف الأهم هو تأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات الثقافة، لكونها تحمل إبداعات العقل البشري على مر العصور. فالدراسات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تولي كافة الوظائف التي يقوم بها البشر في غضون قرن من الزمان، وربما أقل.

فوفقاً للدراسات المتعددة، فهو قادر على الترجمة وكتابة المقالات والمواضيع الصحافية والخط، بل وعلى إنتاج أفضل الكتب مبيعاً حول العالم. أما في مجال الثقافة السينمائية، مثلاً، فهو قادر على النقد السينمائي أيضاً. كما أن صناعة السينما تعتمد اعتماداً كبيراً على الذكاء الاصطناعي، وعلى إنتاج محتوى يؤثر في الثقافة، ومن ثم على تشكيل الرأي العام.

ولكن هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الذكاء البشري في كل مجالات الثقافة؟ تقول الدراسات إن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع منافسة العقل البشري في مجال الشعر، الذي يعتمد على الإحساس الإنساني، ويتميز بجماليات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي ترجمتها، لأنه لا يحس مثل البشر.

إذن، هناك مجالات قد ينجح فيها الذكاء الاصطناعي، وهناك أخرى يفتقر فيها إلى الإبداع. هناك مهن قد يحل محلها في العقود المقبلة، وهناك أخرى ما زالت تحتاج إلى العقل البشري. فهل يأتي اليوم الذي يحل فيه الذكاء الاصطناعي محل العقل البشري في المجالات كافة؟.