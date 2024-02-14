أهل الإذاعة!

مع احتفال العالم باليوم العالمي للإذاعة، لنتوقف قليلاً مع دور الإذاعة في حياتنا وكيف تعلمنا واستفدنا منها بصورة غيرت مسيرتنا التوعوية والثقافية.

مسيرة الإذاعة في الدولة بدأت قبل البث التلفزيوني، من خلال محاولات فردية، وأخرى رسمية، وكانت أولى المحاولات الفردية في عام 1958 بدبي، من خلال المرحوم صقر ماجد المري، وقد حملت اسم إذاعة دبي من الشندغة، وكانت تبث لمدة ساعة يومياً، وبدأت أولى الإذاعات الرسمية مع إذاعة صوت الساحل من الشارقة (1964 – 1970)، التي أنشأها مكتب التطوير المنبثق عن مجلس حكام الإمارات المتصالحة، وقد بدأت الانطلاقة عام 1964، وتوقفت عن البث عام 1970 لتحل محلها على التردد نفسه إذاعة دبي، ومن المذيعين الذين عملوا في إذاعة صوت الساحل د. أحمد أمين المدني وهو صاحب أول دكتوراه في تاريخ البلاد، وخلفان المر، صابر محمد، أحمد المنصوري، سعيد الهش، محمد الخوري، صقر المري، وغيرهم، حيث حلت إذاعة دبي محل إذاعة ((صوت الساحل)) التي توقفت عن البث وكان مقر البث هو مبنى الإذاعة والتلفزيون الحالي، ومن الأصوات المحلية التي برزت فيها عبد الغفور السيد، سعيد الهش، صالح بوحميد، وخلال هذه الفترة كانت الإذاعة نشطة في نقل الأحداث الرياضية بالأخص كرة القدم، فقد نقلت الكثير من المناسبات الكروية المهمة التي شهدتها البلاد من أبرزها لقاء سانتوس البرازيلي بقيادة بيليه أمام النصر عام 1973، وكذلك لقاءات أخرى جرت بين فرقنا المحلية مع الإسماعيلي والأهلي المصريين أعوام 1969 و1974، وكانت تنقل عبر صوت المعلق المصري عبد المنعم رضوان وكان مدرساً في الفترة الصباحية بثانوية دبي وفي المساء سكرتيراً لاتحاد الكرة بدبي، وأثناء المناسبات الرياضية يقوم بالتعليق على المباريات عبر الإذاعة، فكانت الإذاعة محببة لقلبي، حيث ارتبطت بها مع منافسات كأس الخليج العربي الثانية التي جرت في الرياض مارس من عام 1972، فكنت متعلقاً بأصوات المعلقين.. إنها لحظات تاريخية لا تنسى.. والله من وراء القصد