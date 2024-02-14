سيئول: بيونغيانغ مستمرة في اختبار الصواريخ

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن الجارة الشمالية أطلقت صباح أمس، صواريخ ((كروز)) عدة قبالة سواحلها الشرقية، في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ العام الجاري.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، بأن ((قواتنا رصدت صواريخ ((كروز)) عدّة، غير محددة، فوق المياه شمال شرقي وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية، تجري تحليلاً مفصلاً)) لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.

وأضافت الهيئة أنها ((تعزز المراقبة واليقظة وتراقب عن كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية)).

وكانت بيونغيانغ أعلنت في وقت سابق، أنها اختبرت بنجاح نظام تحكم جديد لراجمة صواريخ قالت إنّ دورها سيكون ((متزايداً)) في ساحة المعركة.

وفي يناير الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت ((نظام أسلحة نووية تحت البحر))، وصاروخاً بالستياً فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، بعدما أجرت، العام الماضي، العديد من اختبارات الأسلحة.

جدير بالذكر أن اختبارات صواريخ ((كروز)) لا تخضع للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

كما تعمل صواريخ ((كروز)) بالدفع النفاث، وتحلّق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

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