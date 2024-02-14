توسع القصف المتبادل بين جنوب لبنان وإسرائيل

قال مصدران أمنيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 12 آخرين في قصف إسرائيلي لقرى لبنانية على مسافة أبعد من المعتاد عن حدود لبنان الجنوبية، حيث ردت إسرائيل على قصف صاروخي من ((حزب الله)) على قاعدة عسكرية في مدينة صفد. وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي على قرية الصوانة، وقتل عنصر من ((حزب الله)) في قصف على بلدة عدشيت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن مقاتلاته ((بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان))، بعد ساعات من قصف صاروخي من الجانب اللبناني، وطالت الضربات بلدات عدة تبعد بين عشرة و25 كيلومتراً عن الحدود، ومن بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في الصوانة، ومبنى من طوابق عدة في عدشيت، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وقالت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، في تصريح أوردته قناة ((أي 24 نيوز)) الإسرائيلية إن وابل صواريخ أُطلق من لبنان أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وجرح سبعة آخرين بعدما أصاب قاعدة عسكرية، وأشارت القناة إلى إطلاق ما لا يقل عن ثمانية صواريخ باتجاه صفد.

وقال رئيس بلدية صفد شوكي أوحانا: ((لم يكن هناك سقوط داخل المدينة، كان هناك سقوط في القواعد العسكرية المحيطة بصفد، وأغلقنا السوق البلدي، وسنتخذ قريباً قراراً في شأن مواصلة الدراسات)).

وقالت إيلانا شتاين المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ((الواقع الحالي لا يطاق بعد تهجير آلاف الإسرائيليين وعدم قدرتهم على العودة)). وأضافت شتاين والجيش الإسرائيلي أمس، إن الجيش رد على إطلاق صواريخ من لبنان. وعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سلسلة اجتماعات تشاورية مع رؤساء البلديات المحلية في الشمال أمس.

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