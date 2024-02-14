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دعوة أممية لإنهاء التصعيد في البحر الأحمر

2/14/2024 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس، إلى التحرّك ((فوراً)) من أجل إنهاء ((دوامة التصعيد الخطرة)) في اليمن، في سياق خطر على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وشدّد غروندبرغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي على ضرورة ((إيجاد مخرج من دوامة التصعيد الخطرة))، مطالباً بـ((خفض التصعيد على المستوى الإقليمي)) وداعياً الأطراف اليمنية إلى وقف التحريض العلني والامتناع عن استغلال الوضع العسكري في اليمن.

وقال غروندبرغ، إن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن. وأضاف ((لا يمكن النأي بجهود الوساطة في اليمن عما يحدث، فما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر في اليمن، وما يحدث في البلد يمكن أن يؤثر في المنطقة)).

وخاطب مجلس الأمن قائلاً ((أود أن ألفت انتباهكم إلى التطورات المثيرة للقلق داخل اليمن، حيث تزداد المخاوف والاضطرابات على عدة جبهات.. أشعر بالقلق إزاء تزايد التهديدات بالعودة إلى القتال)).

وأردف غروندبرغ ((في أواخر ديسمبر من سنة 2023، التزمت الأطراف اليمنية أمامي وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية داخل اليمن، والعمل مع مكتبي لتفعيل هذه الالتزامات عبر اتفاق خريطة طريق أممية)).

ودعا مجلس الأمن إلى تبني ((مسؤولية جماعية لحماية مسار الوساطة وضمان حصول اليمنيين على فرصة حقيقية للسلام)).

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس، 8 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، ومن بينها 3 غارات استهدفت منطقة الجبانة، واستهدفت 3 غارات أخرى منطقة رأس عيسى، إضافة إلى غارتين على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في المحافظة ذاتها.

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