مصادر: أمريكا رفضت «اقتراح بوتين» لوقف الحرب الأوكرانية

قالت ثلاثة مصادر روسية مطلعة، إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحاً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتجميد الحرب، وذلك بعد اتصالات بين وسطاء، بحسب ما نقلت عنهم ((رويترز)).

ووفق مراقبين، يفتح رفض اقتراح بوتين الباب أمام دخول الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية عامه الثالث، ويظهر مدى التباعد بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

ونفى مصدر أمريكي حدوث أي اتصال رسمي، وقال إن واشنطن لن تشارك في محادثات لا تكون كييف طرفاً فيها.

وصرحت المصادر الروسية لـ((رويترز))، أن بوتين أرسل إشارات إلى واشنطن في سنة 2023، علناً وسراً، عبر وسطاء، ومنهم شركاء موسكو العرب في الشرق الأوسط وآخرون، تفيد باستعداده لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان بوتين يقترح تجميد الصراع عند الخطوط الحالية، ولم يكن مستعداً للتنازل عن أي من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، ولكن الإشارة قدمت ما عدّه بعضهم في الكرملين أفضل طريق نحو ((قدر من السلام)).

وقال مصدر روسي كبير، اطلع على المناقشات التي جرت أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، في تصريح لـ((رويترز))، شريطة عدم الكشف عن هويته، بسبب حساسية الوضع: ((الاتصالات مع الأمريكيين لم تفضِ إلى شيء)).

وأكد مصدر روسي ثانٍ، مطلع على الاتصالات، للوكالة، أن الأمريكيين أبلغوا موسكو، عبر وسطاء، أنهم لن يناقشوا وقف إطلاق النار المحتمل من دون مشاركة كييف، وبذلك انتهت الاتصالات بالفشل، أما مصدر ثالث، مطلع على المناقشات، فأفاد: ((كل شيء انهار مع الأمريكيين))، وقال إن الأمريكيين لا يريدون الضغط على أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي، طلب من ((رويترز)) عدم الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي مناقشات عبر قنوات خلفية مع روسيا، وإن واشنطن ملتزمة عدم التحرك من دون علم كييف.

جدير بالذكر أنه لم يسبق الكشف عن نطاق الاتصالات أو فشلها إذ يأتي هذا في الوقت الذي ضغط فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مدى شهور، من أجل موافقة الكونغرس على مساعدات أخرى لأوكرانيا، ولكنه واجه معارضة من حلفاء نظيره السابق، دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

ورفض الكرملين والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ((سي آي إيه)) التعليق، بحسب ما ذكرت ((رويترز)).

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