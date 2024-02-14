«صفحة جديدة» في العلاقات المصرية التركية

أكد الرئيسان، المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، رغبتهما في فتح ((صفحة جديدة)) في العلاقات بين بلديهما، حيث يقوم أردوغان بزيارة تاريخية إلى مصر هي الأولى منذ أكثر من عقد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده الرئيسان في القاهرة، حيث استهل السيسي، كلمته بالترحيب بأردوغان، وقال: ((لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا، بما يعزز علاقاتنا ويضعها على مسارها الصحيح)).

وأضاف: ((أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا، والإرث الحضاري والثقافي المشترك)). وتابع: ((كما شهدت العلاقات التجارية نمواً متزايداً خلال تلك الفترة)). وأكد السيسي أن مصر حالياً هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، وأنها من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وأردف: ((سنسعى معاً إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار))، مبدياً الاهتمام بتعزيز التنسيق والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة.

واستطرد السيسي: ((نعتز بمستوى التعاون مع تركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات لأهل غزة)).

وأكمل: ((توافقنا خلال المحادثات على ضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولاً إلى إعلان دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية)).

وقال: ((أكدنا ضرورة تعزيز التشاور حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية)). وأضاف: ((أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا، أبريل القادم، لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات في شتى المجالات)).

من جهته، أعرب أردوغان خلال كلمته عن سعادته بوجوده ((في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة))، وقال: ((نتقاسم مع مصر تاريخاً مشتركاً يمتد لما يزيد على 1000 سنة، ونريد الارتقاء بالعلاقات)).

وأكد أن ((الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى)). وتابع: ((أنتظر الرئيس السيسي في أنقرة لعقد الاجتماع الأول لذاك المجلس، ليكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية)).

وأردف: ((هدفنا أن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، عازمون على زيادة حجم استثماراتنا في مصر، وهي بحدود 3 مليارات دولار حالياً. تبادلنا الآراء في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي)).

وأكمل أردوغان: ((يمكن أن نعزز روابطنا في المجالات كافة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك)).

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