«الناتو»: 11 % زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي 2023

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبرغ، تحقيق دول الحلف 11% زيادة ((غير مسبوقة)) في الإنفاق الدفاعي، على مدار العام الماضي، لاسيما من كندا والحلفاء الأوروبيين، ومتوقعاً، بحلول نهاية 2024، أن ينفق حلفاء ((الناتو)) 2% من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع، وشدد على أن هذا الرقم سيكون أكبر بنحو 6 أمثال، مقارنة بعام 2014، عندما حققت ثلاث دول أعضاء فحسب هدف الإنفاق، مضيفاً: ((هذا رقم قياسي آخر)).

جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أمس، قبيل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف. وقال: ((أتوقع أن تنفق 18 من دول الحلف 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام))، مقدراً أن يصل إجمالي الإنفاق العسكري لمستوى غير مسبوق آخر، بعد عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأقر ستولتنبرغ بأن ((بعض الحلفاء ما زال أمامهم الكثير للقيام به لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي))، لكنه انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ((لتقويض الأمن الجماعي للحلف)). وأضاف: ((يجب ألا نترك مجالاً لسوء التقدير أو سوء التفاهم في موسكو بشأن استعدادنا والتزامنا، وتصميمنا على حماية كل الحلفاء)).

وفي ظل قلق الولايات المتحدة بشأن تعاظم قوة الصين، أكد ستولتنبرغ مميزات دعم الحلف، قائلاً: ((وجود ((ناتو)) قوي يعد مفيداً أيضاً للولايات المتحدة)).

وحذر ستولتنبرغ الحلفاء من أنه ((لا يجب عليهم فعل أي شيء لتقويض)) الردع النووي لـ((الناتو))، مشدداً على أن الحلف يمتلك رادعاً نووياً، منذ عقود، يعمل لمصلحة أعضائه، وتابع: ((يتعين أن نستمر في ضمان أن يبقى آمناً وموثوقاً به)). وأكمل: ((الانتقادات التي نسمعها ليست بشأن الحلف، بل بشأن الدول الأعضاء التي لا تنفق ما يكفي على التحالف العسكري))، مؤكداً أن الزيادة الجديدة في الإنفاق العسكري تعد دليلاً على أن ((الرسالة قد وصلت)).

كما أقر أمين عام ((الناتو))، بصحة التصريحات التي تفيد بأن بعض الأعضاء لا يمولون ميزانية دفاع الحلف، فبحسب شبكة ((سي إن بي سي نيوز)) الأمريكية، قال ستولتنبرغ، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا بمفرده. وأضاف: إن 80% من نفقات الدفاع في ((الناتو)) تأتي من خارج التكتل الأوروبي.

وفي سابقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة، ستحقق برلين هدف الـ2 % هذا العام للمرة الأولى، إذ ستخصص ما يعادل 71.8 مليار يورو للإنفاق الدفاعي هذا العام من خلال نفقات الميزانية العادية والخاصة. ومع ذلك، فإن مجموع إنفاقها الدفاعي الإجمالي سري. وقد تحذو فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الحلف، حذوها.

إلى ذلك، رد ستولتنبرغ بقوة على تصريحات ترامب، مطلع الأسبوع، تضمنت ((أن واشنطن قد لا تحمي الدول التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع))، إذ قال ستولتنبرغ: ((الولايات المتحدة لم تخض حرباً بمفردها قط!)).

وصدم ترامب الأوروبيين، السبت، عندما لمّح ضمنياً إلى أنه سيدعم روسيا ((في فعل ما ترغب فيه)) تجاه أعضاء ((الناتو)) الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

وتطغى على المناقشات بمقر ((الناتو)) في بروكسل تصريحات ترامب، الذي قال لمؤيديه في تجمع انتخابي، إنه ((سيشجع)) روسيا ((على فعل أي شيء يريدونه)) لدول الحلف التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع. ما يعني، وفق محللين، إن ترامب لن يحمي دول ((الناتو)) من الأعمال ((العدائية)) الروسية، إذا ما تخلفت عن سداد مدفوعات عضويتها.

وقال ترامب: ((وقف رئيس دولة كبيرة وقال: حسناً يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ فقلت: لم تدفع إذاً أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك)).

ودان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصريحات سلفه، قائلاً إنها ((غبية))، و((مخزية))، وأضاف: ((بحق السماء إنها حمقاء، إنها مخجلة، إنها خطيرة وتخالف المبادئ الأمريكية))، فيما وصف متحدث باسم البيت الأبيض التصريحات بأنها ((مروعة، وغير متزنة)).

بينما علق الكرملين على تصريحات ترامب، التي اشتكى خلالها من عدم إنفاق بعض أعضاء ((الناتو)) 2 % من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وأفاد: ((ليست بالشيء الجديد)).

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام ((كانت هذه إحدى رسائل ترامب الرئيسة التي استخدمها في علاقاته مع أعضاء الحلف)). وأضاف: ((في الواقع، كان يتحدث باستمرار عن 2 % هذه.. لذلك لا يوجد شيء جديد في نهجه تجاه هذه المسألة)).

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