تعثّر محادثات الهدنة يبدد آمال النازحين في رفح

عبر الفلسطينيون المكدسون في آخر ملجأ لهم في قطاع غزة عن مخاوفهم المتزايدة أمس، من أن إسرائيل ستشن قريباً هجوماً تخطط له على مدينة رفح جنوبي القطاع بعد اختتام محادثات في القاهرة في شأن الهدنة لم تفضِ إلى رؤية ضوء في نهاية النفق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حركة حماس لم تقدم عرضاً جديداً بخصوص اتفاق في أثناء المحادثات التي جرت في القاهرة هذا الأسبوع، وإن إسرائيل لن توافق على المطالب الحالية للحركة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو إن ((إسرائيل لم تتلقَ أي اقتراح جديد من حماس لإطلاق سراح الرهائن لدينا)). وأضاف إن ((إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس الغريبة. تغيير مواقف حماس هو فقط ما سيجعل من الممكن المضي قدماً في المفاوضات)).

وأفادت وسائط إعلام إسرائيلية أمس، بأن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض في شأن هدنة محتملة في غزة عاد من القاهرة. وأجرى الوفد محادثات مع مسؤولين مصريين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة ويتيح إطلاق سراح مزيد من الأسرى المحتجزين في القطاع.

وقال موقع ((والا)) الإسرائيلي إن نتانياهو لن يرسل وفداً إلى القاهرة اليوم الخميس، لإجراء مزيد من المحادثات، مدعياً أنه لا جدوى من مزيد من الحوار، حسب ما نقلت كذلك صحيفة ((معاريف)) الإسرائيلية.

تقييم متناقض

ونقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) عن ((مسؤول مصري رفيع المستوى)) لم تسمّه أنّ المحادثات التي جرت في القاهرة الثلاثاء بين مدير ((سي آي إيه)) وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين، جرت ((في أجواء إيجابية)). وأضاف المسؤول المصري نفسه إنّ ((المفاوضات ستستمرّ في الأيام الثلاثة المقبلة))، ولكن وكالة رويترز قالت إن المحادثات انتهت، من دون أي مؤشر إلى تحقيق انفراجة ولم يتم الإعلان عن موعد للاجتماع التالي.

وتتصاعد الأصوات الدولية المحذرة من هجوم بري إسرائيلي على رفح. وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس عبر في اتصال هاتفي مع نتانياهو عن معارضته الشديدة لهجوم على رفح لأن ((هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجماً وإلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الدولية ويزيد خطر التصعيد الإقليمي)).

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان ((إن الناس في رفح لا يمكن يتبخروا ببساطة في الهواء، فهم في حاجة إلى أماكن آمنة وممرات آمنة لتجنب الوقوع في مرمى النيران بشكل أكبر)).

ضربة جديدة

ووجه عدم التوصل إلى اتفاق ضربة جديدة لأكثر من مليون فلسطيني متكدسين في رفح على الحدود مع مصر حيث يعيش كثيرون في مخيمات وأماكن إيواء مؤقتة بعد الفرار من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى في غزة.

وقال شهود فلسطينيون إن قوات إسرائيلية قصفت مناطق في شرقي رفح في الليل. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن قوات إسرائيلية تواصل عزل المستشفيين الرئيسين في خان يونس، وإن رصاص القناصة الذي يستهدف مستشفى ناصر بالمدينة قتل وأصاب عدداً كبيراً من الفلسطينيين. وأشار أحد الأطباء وهو يتحدث في مقطع فيديو من داخل مستشفى ناصر إلى أن المستشفى تحت حصار القوات الإسرائيلية منذ 22 يوماً، وأن الجرافات هدمت الباب الشمالي للمستشفى.

وذكرت الوزارة أن ما لا يقل عن 28576 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 68291 آخرون منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن 103 فلسطينيين لقوا حتفهم وأصيب 145 آخرون، في الـ24 ساعة الماضية.

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