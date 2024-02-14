«الصحة العالمية»: الهجوم على رفح سيتسبب في كارثة

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس، من أن شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيتسبب في ((كارثة لا يمكن تصورها)) ويزج بالنظام الصحي في القطاع ليقترب أكثر من حافة الهاوية.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في غزة والضفة الغربية، ((إن العمليات العسكرية في هذه المنطقة، هذه المنطقة المكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها، بل وستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال)).

وتكدس أكثر من مليون فلسطيني في رفح عند الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يعيش الكثيرون في مخيمات وأماكن إيواء مؤقتة بعد الفرار من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى من غزة.

وقال بيبركورن ((سيؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة العبء على نظام صحي مثقل تماماً، ويزيد من عبء الصدمات وسيزج بالنظام الصحي ليقترب أكثر من حافة الهاوية)).

كما أشار إلى أن قدرة منظمة الصحة العالمية على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات. وقال إن 40 بالمئة فقط من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة حصلت على الموافقات اعتباراً من نوفمبر، وإن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ يناير. وأضاف، ((كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها))، مضيفاً أنه من السخف أن تتم الموافقة على 45 بالمئة فقط من طلبات إرسال بعثات لمنظمة الصحة العالمية إلى جنوب غزة.

ونفت إسرائيل في السابق إعاقة دخول المساعدات.

وقال بيبركورن ((حتى في ظل عدم وجود وقف لإطلاق النار، يجب أن تتوفر ممرات إنسانية حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة من أداء عملهما)).

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