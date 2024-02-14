خبيران: الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الاستثمار العالمي ودبي الوجهة الأفضل للأعمال

ركزت جلسة «توقعات الاستثمارات العالمية في عام 2024» على توجهات الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة في ظل التطورات المصحوبة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي عززت من كفاءة الأعمال وخلقت فرصاً جديدة.

وشارك المتحدثان ديفيانك توراخيا، مؤسس AI، وسايرس سيغاري، الشريك والمؤسس والإداري في UP، خلال حضور الجلسة نظرتهما المستقبلية لواقع الاستثمار العالمي، بالاستناد إلى الأرقام المحققة في العام الماضي التي أدت إلى عودة رؤوس الأموال إلى السوق بدافع من أسعار الفائدة المرتفعة.

وقال ديفيانك توراخيا إن «العام الماضي كان فرصة للمستثمرين لتحقيق عوائد جيدة بفعل تحسن الأسواق، خاصة في دبي، التي تعتبر الوجهة الأفضل للأعمال وبأسعار معقولة، وفي العام نفسه تدفقت رؤوس الأموال التي كانت على الهامش للأسواق المختلفة مدفوعة بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة».

وأشار إلى «تقييمات مبالغ فيها لبعض القطاعات أدت إلى تزايد الإقبال عليها من المستثمرين خوفاً من فقدان الفرصة كما يعتقدون، متوقعاً فرصاً أكبر للاستثمار والتوسع مع القطاع العام خلال 2024، بحكم الميزانيات الضخمة المخصصة من قبل الحكومات».

وأوضح أن «كل ما نراه حالياً سيكون أكثر كفاءة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مقللاً من تخوفات فقدان الوظائف بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث إن هذا الأخير سيزيد من الفرص وسيخلق منافسة أكبر بين الأفراد والشركات».

وتابع ديفيانك: «في شركتنا بدأنا العمل قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، الذي فرض علينا تحدي تقديم الخدمة بكفاءة أفضل»، مشيراً إلى أن الفرص أصبحت كثيرة وبمخاطر أقل.

وأشار إلى أن «الأسواق حالياً تمر بدورة التعافي، وخلال هذه الفترة ستتولد الكثير من الأعمال التجارية بأفكار إبداعية توفر فرص العمل والتوسع أيضاً»، قائلاً: «من يتخلف عن الركب فسوف يخسر الكثير».

وربط ديفيانك التطورات التقنية التي نراها اليوم أو التي حدثت في السابق «بالحاجة إلى الدفاع والأمن»، لافتاً إلى أن «العديد من الحكومات لديها ميزانية ضخمة تحتاج إلى التقنية لتنفيذها، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص».

بدوره، قال سايرس سيغاري إن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي عززت كفاءة قطاع النقل، حيث قمنا في شركة بيفوتيكال بتطوير مركبة طائرة تسافر إلى 350 ميلاً، وهي سيارة كهربائية غير مكلفة، وهناك نحو 400 شركة في العالم تعمل في المجال، وهو ما أدى إلى تزايد الاستثمار في قطاع النقل الذكي الذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية».

وتوقع سايرس «تزايد استخدام الروبوتات في الأعمال اليدوية ذات الكلفة المنخفضة، مثل قطاع التنظيف»، لافتاً إلى أن «تزايد الاستثمار في التطبيقات سينتج روبوتات تشبه البشر تماماً، وستصيب الناس بالصدمة من حيث أداؤها للأعمال بدرجة مشابهة للبشر، لذلك يتعين علينا التفكير في العواقب المحتملة عن هذا التطور، كما يتطلب منا الدفاع عن سوق العمل».

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