أحمد بن محمد وسيف وحامد بن زايد يعزون في شهداء الوطن

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس واجب العزاء في الشهيد الوكيل الأول خليفة إبراهيم المندوس البلوشي، والشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي من منتسبي القوات المسلحة واللذين استشهدا إثر تعرضهما مع عدد من رفاقهما لعمل إرهابي في جمهورية الصومال في أثناء أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في زيارته مجلسي العزاء في عجمان وفي منطقة الدقداقة برأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيدي الواجب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان واجب العزاء في شهيد الوطن، الوكيل الأول محمد الشامسي.

ولدى زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، دعا سموهما الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الشامسي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد.

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