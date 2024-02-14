«إقامة دبي» تستعرض مبادرات أهّلتها للحصول على 93.6 % بمؤشر سعادة المتعاملين

استعرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الجهود والمبادرات التي أهّلتها للحصول على 93.6 % بمؤشر سعادة المتعاملين ضمن نتائج السعادة على مستوى حكومة دبي لعام 2023، نتيجة تفوقها في تلبية توقعات المتعاملين واحتياجاتهم، وتحسين تجربة المتعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر قطاع المنافذ البحرية والبرية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بحضور العميد عبدالصمد حسين سليمان، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي.

وأشاد العميد عبدالصمد بفريق العمل وقدرته على مواكبة تطلعات المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم التي تتغير بين فترة وأخرى وسعيه لتحقيق ذلك من خلال تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة سعادة المتعاملين وإنشاء قسم خاص لجودة حياة المتعاملين، والمبادرات التي خرج بها الفريق في مجال إسعاد المتعاملين.

وتطرق العميد عبد الصمد إلى التحدي الكبير الذي يواجه العمل خلال الفترة القادمة، وهو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات، والاستمرار بهذه النتائج التي تتطلب الاستمرار على نفس النهج ونفس الحماس، والمضي قدما بترسيخ ثقافة ومبدأ المتعامل أولاً، والمحافظة على التحسينات التي أدخلت على خدمات المتعاملين والاستمرار بتطويرها.

من جانبه أعرب المقدم سالم بن علي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، عن شكره وتقديره لنواب مساعدي المدير العام، وأشاد بالتعاون المستمر بين كافة القطاعات والجنود المجهولين الذين وقفوا وراء هذه الإنجازات والنتائج من العاملين بإقامة دبي، والذين يستحقون التكريم والتقدير.

وأشار إلى حرص الإدارة على دعم كافة القرارات التي تفضي إلى التطوير والتحسين المستمر، ومناقشة ومعالجة التحديات، والاستجابة لكافة الأفكار والمقترحات التي قد تساهم في رفع مستوى سعادة المتعاملين، والاستمرار في وضع المبادرات التحسينية التي تقود بهذا الاتجاه، إضافة إلى تبني المشاريع الرقمية التي تعزز من كفاءة وتحسين وتيسير خدمات المتعاملين، والمضي قدماً في تعزيز التواصل مع المتعاملين عبر مختلف القنوات والوسائط المتاحة، والاستماع لصوتهم وتلبية احتياجاتهم.

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