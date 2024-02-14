محمد الشرقي يطّلع على خطط ومشاريع «السياحة والآثار» في الفجيرة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على خطط الدائرة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في تنمية قطاع السياحة بالإمارة، وترميم المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف مناطقها.

وأكد سموه دور الدائرة في تطوير قطاع السياحة في الإمارة، والنهوض بركائز النمو الاقتصادي فيها، منوهاً باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع السياحية ومبادرات حفظ وترميم المواقع الأثرية، والتأكيد على أهميتها التاريخية والاقتصادية التي تدعم الجهود الوطنية في الدولة وتعزز تنافسية الدولة ومؤشراتها العالمية في قطاع السياحة.

ووجه سموه بضرورة مواصلة العمل والجهود التي تسهم في تطوير المشاريع السياحية المستدامة، ومواكبة متطلباتها، وتطبيق ممارسات تطويرية وجاذبة. وتقدّم سعيد السماحي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعم ومتابعة سموه لعمل الدائرة ومشاريعها، وتوجيهات سموه التي تدفع العمل نحو مستويات أفضل في مجال السياحة والآثار بالإمارة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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