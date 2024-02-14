محمد الشرقي يطّلع على خطط ومشاريع «السياحة والآثار» في الفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على خطط الدائرة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في تنمية قطاع السياحة بالإمارة، وترميم المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف مناطقها.
وأكد سموه دور الدائرة في تطوير قطاع السياحة في الإمارة، والنهوض بركائز النمو الاقتصادي فيها، منوهاً باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع السياحية ومبادرات حفظ وترميم المواقع الأثرية، والتأكيد على أهميتها التاريخية والاقتصادية التي تدعم الجهود الوطنية في الدولة وتعزز تنافسية الدولة ومؤشراتها العالمية في قطاع السياحة.
ووجه سموه بضرورة مواصلة العمل والجهود التي تسهم في تطوير المشاريع السياحية المستدامة، ومواكبة متطلباتها، وتطبيق ممارسات تطويرية وجاذبة. وتقدّم سعيد السماحي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعم ومتابعة سموه لعمل الدائرة ومشاريعها، وتوجيهات سموه التي تدفع العمل نحو مستويات أفضل في مجال السياحة والآثار بالإمارة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN14022024000110011019ID1107853925
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.