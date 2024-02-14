شرطة دبي تحصد المركز الأول في تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، منافسات ((تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024))، التي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في المدينة التدريبية بالروية، وتنظمها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO).

وشهد الحفل الختامي، اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبدالله خادم سرور، مدير مركز بر دبي.

كما شهد الحفل اللواء حمد بن سليمان، مدير مركز الراشدية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة.

وتوج ((فريق شرطة دبي رقم 1)) بالمركز الأول لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، وحصل ((فريق شرطة دبي رقم 2)) على المركز الثاني، في حين حصد فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي فئة ((أفضل قائد حدث)) حصد فريق ((شرطة دبي رقم 1)) المركز الأول، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثاني، والقيادة العامة للدفاع المدني المركز الثالث.

أما ((فئة أفضل فريق تقني))، فقد حصد فريق ((شرطة دبي رقم 1)) المركز الأول، وفريق ((شرطة دبي رقم 2)) المركز الثاني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي فئة ((أفضل فريق إسعافي)) حصد فريق شرطة دبي ومسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 2 المركز الأول، وفريق شرطة دبي ومسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 1 المركز الثاني، وفريق القيادة العامة للدفاع المدني ومسعفي الإسعاف الوطني المركز الثالث.

كما كرم التحدي الفرق المشاركة من خارج الدولة، ممثلة بفريق المملكة العربية السعودية وفريق جمهورية سنغافورة.

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