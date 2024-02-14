سعود بن صقر يشهد الحفل السنوي لبنك رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، الحفل السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني، الذي أقيم في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات، احتفاءً بالإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2023، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والموظفين العاملين في مختلف قطاعات وفروع البنك.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل، قوة واستقرار القطاع المالي في رأس الخيمة، ودوره في تسريع النمو الاقتصادي، ما عزز من مكانة الإمارة المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم جهود التنمية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً سموه نجاح الرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة، ونظرتها المستقبلية الهادفة لتحقيق أعلى معدلات النمو المستدام للأجيال القادمة.

كما هنأ سموه مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، والموظفين على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العام الماضي بفضل الكفاءة والتميز والإخلاص في العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً سموه أن الكادر البشري هو العنصر الأهم في معادلة التميز والنجاح، وتدعيمه ببيئة عمل مثالية ومحفزة للإبداع والابتكار تسهم في تنمية المهارات وتعزيز القدرات.

وجرى خلال الحفل استعراض الإنجازات الاستثنائية التي حققها البنك، ومستهدفات السنة المالية الحالية من خلال الالتزام بأفضل الممارسات المالية العالمية، وتبني أحدث معايير التميز في تقديم الخدمات المصرفية، مدفوعاً بنمو قوي في جميع قطاعاته ليواصل أداءه القوي في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، وحلول رقمية متميزة في ظل نمو واستقرار الاقتصاد الوطني، ما رسخ من مكانة البنك الرائدة.

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