حميد النعيمي: نولي اهتماماً كبيراً للتراث وربط الأجيال بتاريخهم

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المسار التراثي في إمارة عجمان، الذي أنجزت تطويره دائرة البلدية والتخطيط، ليجسد الصورة المستدامة للإمارة النابضة بالحياة التاريخية، ويبرز الهوية العريقة والماضي المتجذر في سكانها، حيث يربط المباني التراثية، بداية من متحف عجمان والحي التراثي، وصولاً إلى سوق صالح والمباني التراثية في منطقة النخيل، ممتداً إلى الواجهة البحرية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً لتراثها، وتعنى جاهدة بالحفاظ على الموروثات، وربط الأجيال الحالية بتاريخهم، وحياة آبائهم وأجدادهم، وبغرس القيم، وإلقاء الضوء على المهن والحرف وأنماط الحياة وتقاليد المجتمعات السكنية، مبيناً أن المسار يصطحب الزائر في رحلة إلى الزمن الجميل، وسط بيئة نابضة بالحياة.

وأعرب سموه عن فخره بالمسار الذي يتضمن السكيك والأسواق، ويعكس تجربة إماراتية نوعية، باستخدام الحلول الطبيعية المستدامة.

وقال سموه: ((إن المسار يعيد لأهالي عجمان ذكريات خالدة عن الفرجان القديمة، ويهدي الزوار والسياح تجربة بصرية غنية، تجسد حياة الجيل السابق، وتظهر التطور في منطقة عجمان الثقافية، التي وظفت شوارع الإمارة والمساحات المجتمعية، لتحقيق الاتصال والتماسك الاجتماعي بشكل متناغم)).

من جانبه أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن الكفاءات الطموحة في الدائرة، عملت على تنفيذ المشروع المندرج تحت مظلة إرث عجمان، ليكون بطول 1.5 كم، مخصصاً للمشي والدراجات الهوائية، في إطار عملها المتواصل لتطوير المنطقة القديمة في عجمان، والمحافظة على الأصل القائم، بما يتوافق مع المخطط الحضري 2040، وتعزيزاً للسياحة المستدامة، وتشجيعاً لممارسة الرياضة، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي، المتمثل في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

وأضاف أن المسار يضم 4 فرجان، تجسد الحياة التاريخية والثقافية للإمارة، حيث تعكس كل منطقة في المسار روح المكان وحياة السكان.

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