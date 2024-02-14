سعود المعلا يبحث مع سفيري قطر وهولندا علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، كلاً على حدة، الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، وخيرارد ستيخس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عملة الجديدة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سلطان المنصوري عن بالغ شكره وتقديره لسموه، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق الروابط الأخوية والثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما تشهده الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة، من نهضة حضارية في الميادين كافة.

وإلى ذلك، رحب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بالسفير الهولندي، متمنياً له طيب الإقامة والنجاح في عمله لدى الدولة.

من جانبه، أثنى السفير الهولندي على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة، في شتى الميادين.

حضر اللقاءين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

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