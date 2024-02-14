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ذياب بن محمد يحضر أفراح النويس والكعبي والحبتور

2/14/2024 7:25:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل استقبال أقامه محمد جاسم النويس، وحسين جاسم النويس، بمناسبة زفاف جاسم محمد النويس إلى كريمة جمعة جاسم الكعبي، وزفاف محمد حسين النويس إلى كريمة المرحوم أحمد خليفة الحبتور.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.

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