سلطان القاسمي: حريصون على توفير أحدث الأجهزة والبرامج الأكاديمية للطلبة

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمكتب سموه في الأكاديمية بخورفكان.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور، مثمناً سموه المساهمات الفعالة من قبل أعضاء المجلس في التطوير والارتقاء بالمنشآت والمناهج الأكاديمية وتوفير كل ما يحتاجه الطلبة لإتمام البرامج الدراسية والتخرج، مؤكداً سموه فرحته الكبيرة بجانب الأهالي مع أول دفعة يتم تخريجها في الأكاديمية.

وأشار سموه إلى أن البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها في أكاديمية الشارقة للنقل البحري تتوفر بها كل المتطلبات الدولية ليكون الطالب مهيئاً للعمل في أعالي البحار، مشيداً سموه بالكادر التدريسي الذي يعمل على الارتقاء بمستوى الطلبة ومتطلبات الدراسة.

وأكد سموه حرص مجلس الأمناء منذ بدايته على أن تكون أكاديمية الشارقة للنقل البحري بين مصاف المؤسسات الأكاديمية البحرية الكبرى في العالم، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج الأكاديمية والوقوف على الاحتياجات الطلابية واعتماد الموازنات واللوائح وغيرها من المتطلبات التي تعزز من مستوى الطلاب والطالبات منتسبي الأكاديمية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية والارتقاء بالمستوى التعليمي والطلبة.

واعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للنقل البحري المقترحة للعام الحالي والهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى اعتماد المجلس لتخرج الدفعة الأولى للطلبة والذي يبلغ عددهم 16 طالباً وطالبة من برنامجي بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس الهندسة البحرية.

من جهة أخرى، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى مجمع المحاكيات البحرية للدراسات الأساسية والدراسات العليا بأكاديمية الشارقة للنقل البحري في مدينة خورفكان. وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المبنى.

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