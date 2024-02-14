رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان بمناسبة فوزه في الانتخابات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة ((إكس)) الرئيس إلهام علييف، وأكد سموه تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع الرئيس علييف لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما، ودون سموه: ((أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما)).

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