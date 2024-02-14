363 مليون دولار صافي ربح «فيرتيغلوب» المعدل خلال 2023

أعلنت ((فيرتيغلوب))، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 646 مليون دولار، وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 289 مليون دولار، ووصل صافي الربح المعدل إلى 103 ملايين دولار، بزيادة 151% على أساس ربع سنوي، بينما بلغت الإيرادات 2.416 مليار دولار خلال عام 2023 وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.004 مليار دولار، كما بلغ صافي الربح المعدل 363 مليون دولار في عام 2023. وارتفع حجم المبيعات المنتجة لدى فيرتيغلوب في الربع الرابع بنسبة 15% على أساس سنوي، كما ارتفع في السنة المالية 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي.

وأعلنت شركة فيرتيغلوب عن توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2023 إلى 475 مليون دولار، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 275 مليون دولار، والتي تم توزيعها في الربع الرابع من عام 2023.

وحققت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2023 نمواً بنسبة 23% في الإيرادات وزيادة بنسبة 45% على أساس ربع سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويعكس هذا النمو مستوى الطلب القوي وزيادة أحجام المبيعات وزيادة أسعار الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات في العرض، فيما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 151% مقارنة بالربع الثالث.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: ((نحن متحمسون للفصل التالي في مسيرة فيرتيغلوب، خصوصاً في ضوء استحواذ ((أدنوك)) على حصة شركة ((أو سي أي)) البالغة 50% مقابل 3.62 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة، التي بموجبها ستصبح أدنوك المساهم المالك لحصة الأغلبية في فيرتيغلوب بملكية إجمالية تبلغ 86.2%، خلال العام 2024، بعد استكمال جميع الشروط القانونية واللوائح التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وأضاف، وستكون أولوياتنا هي مواصلة استكشاف إمكانيات جديدة في منتجاتنا الرئيسية من اليوريا والأمونيا، وتسريع التحول نحو فرص جديدة على صعيد الأسواق والمنتجات، مع زيادة التركيز على الأمونيا المستدامة، وخلق القيمة للمساهمين)).

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