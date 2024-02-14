شركة كيرزنر الدولية تطلق أول فندق لعلامة سايرو في «ون زعبيل»

أعلنت شركة كيرزنر للضيافة الفاخرة افتتاح سايرو ون زعبيل، الذي يعد الفندق الأول من علامة سايرو المتميزة. يقع فندق سايرو ون زعبيل في قلب مشروع ون زعبيل الأيقوني في دبي، ويقدم لضيوفه تجربة مميزة في عالم اللياقة البدنية والتعافي، إذ يجمع ما بين أحدث التكنولوجيا الرقمية والخبرة عالمية المستوى ليتمكّن الضيوف من إطلاق العنان لقدراتهم الذهنية والبدنية.

وبدأ فندق سايرو ون زعبيل استقبال الضيوف، ويتم تشييد فنادق سايرو في الوجهات الأكثر تميزاً في العالم، بدءاً من المدن النابضة بالحيوية وصولاً إلى المواقع الساحلية المثالية لتجديد النشاط. وتعتزم شركة كيرزنر الدولية توسيع محفظة سايرو، وتخطط لافتتاح المزيد من الوجهات في كل من بوكا بلايس، ومونتينيغرو، وطوكيو، واليابان وكابو، والمكسيك.

يضم فندق سايرو ون زعبيل مركزاً للتعافي يقدم ممارسات لتعزيز اليقظة الذهنية، وصفوفاً لتحسين العافية الشاملة، وعلاجات متطورة، إلى جانب مركز شاسع للياقة البدنية تم تجهيزه بأحدث المرافق، كما يتيح الفندق للضيوف الاستفادة من نصائح فريق الخبراء والخضوع لتحليل تركيبة الجسم لإعداد برامج لياقة بدنية وتعافٍ مصممة بحسب احتياجات كل ضيف. يتيح هذا المزيج من التكنولوجيا فائقة الحداثة وتجارب العافية الشاملة للضيوف اختبار تجربة عافية متكاملة ومصممة بحسب احتياجاتهم.

يضم فندق سايرو ون زعبيل غرف ضيوف مجهزة بأفضل وسائل الراحة، وتتميز كل غرفة بديكور بسيط تطغى عليه الألوان المحايدة لتوفير أجواء هادئة مثالية للاسترخاء وتعزيز اليقظة الذهنية، كما تتميز بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، فيدخلها نور الشمس الطبيعي وتوفر إطلالات بانورامية آسرة على أفق المدينة.

ولضمان تجربة عافية شاملة، تم تجهيز كل غرفة بحجرة للتعافي تتضمن مستلزمات التدريب. وبهدف منح الضيوف إقامة متميزة مصممة وفقاً لأهدافهم الشخصية في مجال العافية، يوفر فندق سايرو ون زعبيل ستة أجنحة للياقة البدنية وستة أجنحة للتعافي.

تغذية

ويدرك فندق سايرو ون زعبيل تماماً الدور الحيوي للتغذية في تعزيز العافية. من هذا المنطلق، يقدم تشكيلة منتقاة بعناية من خيارات الطعام لدعم الضيوف في رحلتهم نحو اتباع حمية متوازنة.

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