وفد سياحي من موسكو يزور دبي

زارت لجنة السياحة بمدينة موسكو دبي قبل يومين للترويج لموسكو في منطقة الخليج. وتألف وفد لجنة السياحة من ممثلين عن كبار منظمي الرحلات السياحية وقطاع الضيافة، وقد التقوا مع 113 عضواً من الشركات المحلية والوكالات الحكومية وغيرها من المنظمات المهتمة للعمل على فرص التعاون المحتملة.

وقال ابولات نورموخانوف، رئيس قسم التعاون الدولي في لجنة السياحة بمدينة موسكو: ((نأمل أن نرى المزيد من هؤلاء الزوار من السياح ورجال الأعمال من منطقة الخليج يعودون مع عائلاتهم للاستمتاع بترفيه وجمال العاصمة الروسية)). نحن ملتزمون بتطوير العلاقات مع المنطقة، حيث تظل الدول الخليجية من أكثر الأسواق الواعدة للسياحة الداخلية في موسكو.

وأشار نورموخانوف أيضاً إلى أن زيارة هذه البعثة للإمارات تبرز التزام موسكو بتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط وتعزيز الإمكانات السياحية بين المنطقتين. ويشعر الوفد بالتفاؤل بشأن الفرص التي قد تنشأ عن المناقشات التي جرت خلال الزيارة، ويتطلع إلى تعزيز شراكات طويلة الأمد مع نظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات السياحية التي تتمتع بها موسكو، مع تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتاحة في المدينة. ولوحظ أن السياحة الجماعية والعائلية كانت من بين الخيارات سريعة النمو والشعبية بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات.

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