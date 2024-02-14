اجتماع منظمة التجارة بالإمارات يبحث إصلاحات منظومة المنازعات

يجتمع وزراء من أنحاء العالم لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في عاصمة الإمارات أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري لمحاولة إبرام اتفاقات، من أبرزها ما يتعلق بإصلاح منظومتها الخاصة بالمنازعات وخفض دعم صيد الأسماك. ويأتي الاجتماع رفيع المستوى، الذي يعقد كل عامين، وسط تنامي التجاهل لقواعد التجارة في وقت تواجه فيه المنظمة التي تأسست قبل 29 عاماً مشكلات جيوسياسية عالمية، وخطراً يهدد استمرارية التجارة العالمية.

إصلاح

تسعى منظمة التجارة العالمية إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإصلاحات خاصة بالطريقة التي تفصل بها في المنازعات التجارية. وتجمد نشاط المحكمة العليا التابعة لها لأربعة أعوام بسبب معارضة الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد، ما عطل منازعات تجارية بمليارات الدولارات. ويُنظر إلى مسودة مقترحة حالياً باعتبارها الفرصة الأخيرة لمنظمة التجارة العالمية لإصلاح المنظومة.

صيد الأسماك

يقول نشطاء في مجال البيئة إن إلغاء دعم بمليارات الدولارات يشجع على نشاط الصيد غير المستدام هو أهم شيء يمكن أن تفعله الدول للمساعدة في وقف تراجع المخزون السمكي. وتوصلت الدول إلى اتفاق مبدئي في الاجتماع الوزاري الأخير بجنيف في 2022 بشأن حظر بعض أشكال الدعم، منها الدعم للصيد غير القانوني والصيد من أعالي البحار. لكن يمكن القول إن المفاوضين لم يتفقوا على حلول لقضايا شائكة متعلقة مرتبطة بالدعم، مثل أشكال الدعم التي تسهم في الإفراط في الطاقة المستخدمة للصيد والصيد الجائر.

مواقف متفاوتة

ولا يوجد اتفاق بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حالياً على تمديد قرار الوقف المؤقت لتطبيق رسوم على عمليات النقل الإلكتروني المعمول به منذ 1998، والهند وإندونيسيا من بين الدول التي عارضت ذلك. ومن المقرر انتهاء صلاحية القرار هذا العام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبالنسبة للزراعة، يقول السفير التركي ألب أرسلان أجارسوي، الذي يترأس المحادثات، إن المواقف التفاوضية لا تزال ((متفاوتة على نطاق واسع)) حول العديد من المسائل، وحتى مسؤولو المنظمة يقرون بأن أفضل ما يرون أنه سيتم التوصل إليه هو خطة عمل مستقبلية. وتدور أكثر المناقشات سخونة حول مسعى من الهند وائتلاف من دول نامية للحصول على إعفاء دائم قائم بذاته من قواعد المنظمة التي تقيد حالياً الدعم الزراعي المحلي لمواد غذائية مثل الأرز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز