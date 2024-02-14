سوق دبي يرتفع للجلسة الرابعة بمكاسب 3.5 مليارات

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.10% أو ما يعادل 4.17 نقاط، مسجلاً مستوى 4223.48 نقطة، وهو أعلى مستوى في 8 جلسات، ليربح السوق نحو 3.5 مليارات درهم بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 719.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 722.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) بالحد الأقصى عند 1.3 درهم ليقود ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 191.2 مليون درهم، تعادل 40% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 478.7 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 1.8% عند 8 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم إعمار للتطوير 3.2%، والإمارات دبي الوطني 2.9%، وأرامكس 0.9%، ودبي الإسلامي 0.78%، كما ارتفع سهم ((إعمار العقارية)) 1.8% وتجاوز مستوى 8 دراهم خلال الجلسة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 29.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 180.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 150.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.47% إلى مستوى 9395.03 نقطة، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 198.1 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 90.7 مليون درهم، ثم ((أبوظبي التجاري)) بسيولة 63.4 مليون درهم مرتفعاً 1.4% ليغلق عند 8.66 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس بارتفاع أسهم إي إس جي 14.8%، ورابكو للاستثمار 9.8%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.46%.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 8.5 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بنتائج الشركات القوية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.583 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.592 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و722.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و478.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 375.8 مليون سهم عبر تنفيذ 26.4 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز