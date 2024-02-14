طفرة جمع الأموال للتكنولوجيا الحيوية في أمريكا تنهي جفافاً دام عامين

تتسابق شركات التكنولوجيا الحيوية في مساعيها لجمع الأموال في أسواق الأسهم الأمريكية، بأسرع وتيرة منذ ذروة ازدهار السوق في منتصف الوباء. وفقاً لبيانات مؤسسة ((جيفريز))، جمع مطورو الأدوية 6.2 مليارات دولار في أسواق رأس المال في يناير، فيما يمثل هذا أكبر إجمالي منذ فبراير 2021، وهو الشهر نفسه الذي سجل فيه أكبر مؤشر لأسهم التكنولوجيا الحيوية أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويمثل ارتفاع التمويل تحولاً حاداً بعد فترة جفاف استمرت عامين، اضطر خلالها العديد من الشركات إلى خفض الوظائف وتأجيل المشاريع لتوفير التكاليف، بل أجبرت البعض على الخروج تماماً من سوق العمل. وقال راهول تشودري، رئيس أسواق رأس المال لأسهم الرعاية الصحية في ((ليرينك بارتنزر)): ((لقد حدث تحسن ملحوظ وجذري في معنويات المستثمرين)).

وشجع على جمع الأموال ارتفاع أسعار الأسهم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة وطفرة أنشطة الدمج والاستحواذ في هذا القطاع. وانخفض صندوق ((إس بي دي آر إس آند بي ((بيوتيك)))) المتداول والذي تتم متابعته عن كثب بنسبة الثلثين تقريباً من ذروته في عام 2021، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة ورد الفعل العنيف على التفاؤل المبالغ به خلال عصر الوباء بشأن الأدوية الجديدة لكن صناديق الاستثمار المتداولة انتعشت بنحو 40% منذ أواخر أكتوبر الماضي، مع مراهنة المستثمرين على أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وقال جيسي مارك، رئيس أسواق رأس المال في ((جيفريز)) إن التحول الأبرز كان زيادة الصفقات ((الاستغلالية)) من الشركات التي لم يكن جمعها للأموال مرتبطاً بتشجيع بيانات التجارب على الأدوية أو غيرها من المسائل العلمية المهمة. وقال مارك: ((خلال عامين من التحديات في الأسواق، كانت معظم الشركات تعتمد على المحفزات لزيادة رأس المال. وقد خلقت زيادة اهتمام المستثمرين نافذة لإصدارات انتهازية)).

وجمع الجزء الأكبر من الأموال الأخيرة، البالغة 5.6 مليارات دولار، من قبل شركات مدرجة بالفعل في البورصة، لكن الطروحات العامة الأولية شهدت أيضاً تسارعاً، ومن المتوقع أن يشجع الأداء القوي للصفقات الأخيرة على زيادات أخرى.

وقال ياسين كيشفارجار، شريك أسواق رأس المال في شركة المحاماة ديفيس بولك: ((هناك عدد كبير من شركات التكنولوجيا الحيوية التي لم تطرح للاكتتاب العام على مدار العام الماضي أو نحو ذلك والتي بدأت بإعادة خططها مرة أخرى)).

وقفزت أسهم شركة ((سي جي أونكولوجي)) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بنسبة 96% لتغلق عند 37.17 دولاراً في أول يوم تداول لها في أواخر يناير، فيما جمعت شركة ((آريفنت بيوفارما)) مليون دولار في طرح عام أولي خلال الأسبوع نفسه، وارتفع سعر سهمها بأكثر من 5% منذ الإدراج.

وكانت شركة كيفيرنا ثيرابيوتيكس التي تطور علاجات لأمراض المناعة الذاتية، أحدث دليل على تحسن شهية المستثمرين عندما جمعت 319 مليون دولار في طرح عام أولي الأسبوع الماضي. ورفعت كيفيرنا نطاق سعرها المستهدف، وباعت أسهماً أعلى من مستهدفاتها، ثم قفز سهمها 36 % أخرى في أول يوم تداول لها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة كيفيرنا بيتر ماج، إن النتيجة كانت ((مذهلة))، وإنه يشعر بتحفيز خاص بمستوى الاهتمام من مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة العامة الكبيرة، وليس فقط المتخصصين في الرعاية الصحية.

ومع ذلك، كانت معظم الشركات التي أدرجت أسهمها أكثر تقدماً نسبياً في عملية تطوير الأدوية، ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن دعم الشركات في المراحل المبكرة.

وسعرت مجموعة ميتاجينومي، وهي مجموعة ما قبل المرحلة السريرية المدعومة من شركتي موديرنا وباير، طرحها العام الأولي بقيمة 94 مليون دولار الأسبوع الماضي عند أدنى نطاقها المستهدف، وانخفضت بنسبة 31 % في أول يوم من التداول يوم الجمعة.

وقال ماج إن تعافي جمع الأموال للشركات الأكثر خطورة قد يستغرق وقتاً أطول، لكنه أضاف: ((إذا كان لديك بيانات سريرية جيدة وتعرف ما تفعله، أعتقد أنه يمكنك تمويل شركتك الآن)).

وتعتمد شركات التكنولوجيا الحيوية بشكل خاص على أسواق الأسهم؛ لأنها غالباً ما تحتاج إلى مبالغ كبيرة من رأس المال لتمويل تطوير الأدوية قبل أن تحقق إيرادات كافية لسداد الديون.

وقال كيشفارجار إن زيادة صفقات التكنولوجيا الحيوية تعتبر علامة ((إيجابية)) لمن يأملون في انتعاش أوسع في قطاعات أخرى، لكنه قال إنها ((غير قابلة للانتقال مباشرة)). وأضاف: ((يستفيد كل من الطروحات العامة الأولية في مجال التكنولوجيا الحيوية وغير المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية من العديد من الظروف الاقتصادية الأساسية)). لكن ثمة بعض العوامل المحددة في مجال التكنولوجيا الحيوية، مثل: ((زيادة نشاط الدمج والاستحواذ في المجال، وحماس المستثمرين المتخصصين في مجال التكنولوجيا الحيوية الذين يعتبرون بمثابة المشترين الرئيسيين)).

وقال آندي آكر ودانيال ليونز، مديرا المحافظ في فريقي الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية في ((جانوس هندرسون)): إن الزيادة الأخيرة في نشاط الدمج والاستحواذ عبر القطاع كانت مدفوعة جزئياً بموافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على استحواذ شركة ((أمجين)) على شركة ((هورايزون ثيرابيوتيكس)) بقيمة 28 مليار دولار في سبتمبر الماضي. ولفت إلى أنه حتى مع هذه الصفقة، قد لا يزال الأمر غير كافٍ لإعادة الصناعة إلى ((أيام المجد)) في إجراءات الصفقات وجمع الأموال خلال الجائحة، عندما ((كان بإمكان أسهم التكنولوجيا الحيوية تحقيق الاستفادة بغض النظر عن جودة إنتاج الشركة أو ميزانيتها العمومية)).

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