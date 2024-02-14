الحكومات تكبح جماح مراكز البيانات مع ازدياد الضغوط على شبكات الكهرباء

تكثّف الحكومات حول العالم من تدقيقها في ما يتعلق ببناء مراكز البيانات، وسط مخاوف من تسبب استغلالها الهائل للطاقة في ضغوط جمة على المستهدفات الوطنية للمناخ وشبكات الكهرباء.

وأعلنت إيرلندا وألمانيا وسنغافورة والصين، وكذلك مقاطعة في الولايات المتحدة، بجانب أمستردام في هولندا، قيوداً على مراكز البيانات الجديدة في الأعوام الماضية، امتثالاً لمتطلبات بيئية أكثر صرامة.

وتُعد التهديدات على المشروعات الجديدة على أشدها في إيرلندا، وهي نقطة مهمة لمزارع الخوادم التي تبنيها شركات الحوسبة السحابية، مثل ((غوغل)) و((مايكروسوفت))، في ظل انخفاض معدلات الضرائب لديها، وسهولة الوصول إلى كابلات بحرية عالية السعة تعمل من خلالها حركة الإنترنت العالمية.

وأوضحت هيرال باتيل رئيسة قسم البحوث المُستدامة لدى ((باركليز))، وهي أبرز مؤلفي تقرير عن مراكز البيانات، أن قرار هيئة تنظيم الطاقة والمياه في 2021، للحد من التوصيلات الجديدة للبيانات بشبكة الكهرباء، يُحدث ((تأثيراً كبيراً على أرض الواقع)) في الوقت الراهن.

وحصل مشغلون لمراكز البيانات، مثل ((فانتيدج)) و((إدج كونكس)) و((إكوينكس))، على تصاريح لمشروعات جديدة في دبلن، لكن رفضتها السلطات المحلية العام الماضي. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن تمثل مراكز البيانات في إيرلندا 32 % من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول 2026.

وصارت التداعيات البيئية التي تسببها مراكز البيانات، وهي منشآت ضخمة تحوي الخوادم التي تخزّن بيانات الملايين على شبكة الإنترنت، مشكلة آخذة في الازدياد حول العالم. وفرضت مقاطعة لودون في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وكذلك ألمانيا، قيوداً جديدة، تشمل الحد من التصاريح الممنوحة لمراكز البيانات في المناطق السكنية، أو إلزامها بالإسهام في توليد الطاقة المتجددة لصالح شبكة الكهرباء، وإعادة استخدام الحرارة المُهدرة.

وحذر محللون لدى ((باركليز)) من أن الحكومات لم تأخذ في اعتبارها بعد تداعيات الاستخدام المتزايد للإنترنت على شبكاتها الكهربائية، مرجحين إعلان قيود مماثلة في ((شدتها وتواترها)) في بلدان أخرى، على مدى الأعوام المقبلة.

ومن شأن ذلك التسبب في ضغوط على أعمال مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية، التي تبلغ قيمتها 220 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات لمجموعة إيه آر سي لبحوث الصناعة، بازدياد هذه القيمة إلى 418 مليار دولار بنهاية العقد الجاري، مع تصاعد الطلب على البيانات عالمياً. وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات مجموعة ((ديل أورو)) لبحوث السوق، إلى تخطي النفقات الرأسمالية العالمية على مراكز البيانات حاجز 500 مليار دولار في 2027.

ويتنامى استخدام مراكز البيانات للطاقة على نحو سريع في الولايات المتحدة، التي تحتضن ثلث مراكز البيانات العالمية، وعددها 8,000، وكذلك في الصين التي توجد بها نسبة العشر، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وقالت باتيل: ((لدينا عدة شبكات للكهرباء على مستوى العالم، ليس بمقدورها التعامل مع أعباء العمل هذه المدفوعة بالذكاء الاصطناعي))، وأردفت: ((القول أسهل من الفعل في ما يتعلق بمراعاة البيئة)).

ومستقبلاً، ترى باتيل أن ((مشغلي مراكز البيانات وشركات التكنولوجيا، سيتعين عليهم لعب دور أكثر نشاطاً في ما يتعلق بالشبكة))، مثل توليد مزيد من الطاقة المتجددة، والعمل على تدابير لترشيد استهلاك الطاقة.

وتقف كل من ((مايكروسوفت)) و((غوغل)) و((أمازون))، وهي الشركات ذات القدرات التوسعية الضخمة، وراء بعض من أكبر مجمعات مراكز البيانات حول العالم، وهي لذلك تستثمر في طاقة الرياح والشمس، للوفاء بمُستهدفات الاستدامة.

وتتجه هذه الشركات أيضاً صوب مصادر أخرى للطاقة. وأعلنت ((مايكروسوفت)) العام الماضي شراء طاقة نووية لتغطية ما يصل إلى 35 % من احتياجاتها من الطاقة، لواحد من مراكز البيانات لديها في ولاية فيرجينيا، عندما لا تكون طاقة الرياح والهواء متوفرة. ولم تقف الشركة عند هذا الحد، بل أجرت رهاناً مستقبلياً على طاقة الاندماج النووي، التي تتولَّد عن طريق التفاعل ذاته الذي يقع داخل الشمس. ووقعت ((مايكروسوفت)) عقداً لشراء الطاقة مع هيليون الأمريكية الخاصة.

وثمة تحدٍ آخر، يتمثل في الاستغناء عن وقود الديزل، الذي عادة ما يشغّل المولدات الاحتياطية لمراكز البيانات. وتعتزم ((أمازون)) التحوّل نحو الوقود الحيوي المُصنّع من نفايات الزيوت، لتشغيل المولدات الاحتياطية في كافة مراكزها للبيانات في أوروبا، على أن تبدأ العمل بها في مواقع بإيرلندا والسويد.

وعالمياً، رجحت وكالة الطاقة الدولية في الشهر الماضي، تضاعف استهلاك مراكز البيانات والعملات المُشفرة والذكاء الاصطناعي للطاقة بين 2022 و2026. أما محللو ((مورغان ستانلي))، فيتوقعون أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي محركاً لأكثر من ثلاثة أرباع طلب مراكز البيانات على الطاقة في 2027، استناداً إلى بيانات من عام 2022.

ويتعرض مشغلو مراكز البيانات إلى ضغوط، لكي يُظهروا للمنظمين تخفيفهم للطلب على الطاقة، وليس مجرد جعل المعروض أكثر مراعاة للبيئة. وصرّح كريستوفر ويليز رئيس الاستدامة لدى شركة ((إيكوينكس))، مشغلة مراكز البيانات العالمية، بأن الشركة تعمل مع حكومات على مستوى العالم في مجال إدارة استخدام الطاقة. وأضاف: ((لديك مجالات هائلة للتوسع والنمو أينما ذهبت، والأمر يجتذب قدراً معيناً من الاهتمام)).

وعملت ((غوغل)) على تجربة وسائل لتقليل استهلاك الطاقة في مراكزها للبيانات، وذلك عندما تواجه شبكات الكهرباء التي تعتمد عليها قيوداً على السعة، بما في ذلك خلال الموجات الحارة والعواصف الشتوية في كل من أوريغون ونبراسكا، وجنوب شرقي الولايات المتحدة. ومن أمثلة ذلك، إرجاء المهام الحوسبية غير العاجلة، مثل تحديث معجم المفردات في أداتها للترجمة، أو تسليم المهمة إلى مراكز بيانات في مواقع أخرى.

وفي لندن، تشكّلت فرقة عمل خاصة بمراكز البيانات، بهدف تنسيق استجابات الطاقة والتخطيط في ربوع العاصمة، بعد ورود مؤشرات في 2022، دلّت على ضغوط على توفر الكهرباء للمنازل، في ظل نمو عدد مراكز البيانات بالقرب من منشآت كابلات الألياف الضوئية.

ومواصلة اجتذاب عاصمة المملكة المتحدة لمراكز البيانات، تعد ضرورية لكي ((تستمر في البقاء والتوسع، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ومن أجل تبني تكنولوجيات ناشئة، وأيضاً الذكاء الاصطناعي))، وفقاً لثيو بلاكويل، الذي يعمل لصالح عمدة لندن، كبيراً للمسؤولين الرقميين.

ومع ذلك، أكد بلاكويل أن ((المخططين قلقين بشأن مشكلات التخطيط الحضري، وكيفية اندماج مراكز البيانات في المناطق المحلية، فضلاً عن العوامل الخارجية، مثل استهلاك الطاقة)).

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