تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين رغم انخفاض الأسعار

تتراجع أسعار السيارات الكهربائية الصينية، لكن ريو ليو، البالغ من العمر 38 عاماً، وهو من سكان بكين، يتردد في التخلي عن أمواله لشراء السيارة الجديدة التي يرغب في اقتنائها بشدة لأسرته الصغيرة. في البداية، عليه بيع سيارته الحالية، لكن أسعار السيارات المستعملة تنخفض أيضاً؛ لذلك يقول: ((هذا يضعني في موقف حرج)).

لقد شهدت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم انكماشاً خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت بأسرع معدل سنوي لها منذ 15 عاماً في يناير. وجاء ذلك مدفوعاً بتراجع أسعار الغذاء بشكل أساسي، بينما ترتفع الأسعار في قطاعات أخرى. وتقدم الشركات التي تبيع كل شيء من مستحضرات التجميل إلى السلع الكهربائية خصومات، فيما تنخفض أسعار السيارات بأسرع وتيرة لها منذ 22 عاماً على الأقل. وتستند بيانات الانكماش إلى المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن طلب المستهلكين، حيث يسعى صانعو السياسات لاستعادة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وفي حين استفاد النمو البالغ 5.2% في 2023 من مقارنته بمعدل نمو أقل في العام السابق بسبب الوباء، سيتعين على المستهلكين لعب دور أقوى هذا العام إذا كان للاقتصاد أن ينمو مرة أخرى بالمعدل نفسه.

لكن مع استمرار الضغط على سوق العقارات، الذي كان تاريخياً المحرك الاقتصادي للثقة، استمر حذر المستهلكين حتى في موسم رأس السنة الصينية الجديدة، وهي فترة تقليدية تزيد فيها معدلات الإنفاق بصورة كبيرة، إلا أن ضعف نمو الأسعار لم يشجع الناس تلقائياً على الإنفاق.

وقالت لويز لو، كبيرة الاقتصاديين في ((أكسفورد إيكونوميكس)): ((إنه من المفترض نظرياً أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى زيادة القوة الشرائية للمستهلكين، لكن هذا لم يحدث. ونعتقد أن السبب يرجع إلى أن العقلية الانكماشية قد ترسخت تماماً)). وأضافت: ((أعتقد أن هذه بداية لاتجاه هيكلي تماماً، فقد أصبح الناس أكثر حذراً بشكل كبير... إنهم يفكرون بجدية أكبر في كيفية إنفاق دولار إضافي من الدخل)).

وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 7.4% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وإن كان ذلك مقارنة بمبيعات منخفضة في ديسمبر 2022 عندما اجتاح وباء ((كوفيد 19)) الصين. وكانت مبيعات التجزئة تأثرت بمؤثرات أساسية مشابهة بسبب عمليات الإغلاق.

وأظهر استطلاع أجرّاه ((مورجان ستانلي)) للمستهلكين في ديسمبر ونشر في يناير، أن أكثر من نصف المشاركين يتوقعون تحسن الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة، لكنه أشار أيضاً إلى أن 76% من المستهلكين خفضوا الإنفاق على فئة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية. وأنه عبر جميع الفئات، يميل المستهلكون إلى شراء العلامات التجارية الأرخص في كثير من الأحيان بدلاً من شراء العلامات التجارية الأكثر تكلفة.

وقال فريد نيومان، الرئيس المشارك لقسم اقتصاد آسيا في بنك ((إتش إس بي سي))، إن ((قلة نمو الدخل)) هو السبب وراء انخفاض الاستهلاك. وأظهر استطلاع لـ ((مورجان ستانلي)) أن 45% فقط من المستهلكين توقعوا أن تتحسن الأوضاع المالية للأسر خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو أدنى مستوى للتوقعات خلال العام الماضي.

وتعد مبيعات السيارات، التي ارتفعت بنسبة 12% خلال عام 2023، إحدى العلامات على أن انخفاض الأسعار يدعم الطلب، رغم أن لو قال إن أسعار السيارات كانت ((متقلبة)).

وخفضت شركة ((بي واي دي))، الأسعار على طراز ((تانج)) بمقدار 10 آلاف يوان أواخر العام الماضي إلى 249 ألفاً و800 يوان، بعد أن تجاوزت مبيعاتها السنوية من السيارات 3 ملايين وحدة. في الوقت نفسه، خفضت شركة ((تسلا)) سعر طرازها ((3)) بمقدار 15 ألفاً و500 يوان إلى 245 ألفاً و900 يوان.

وفي شمال شنغهاي، قالت شركة تجارة إلكترونية مختصة في السلع الفاخرة إنه ((لم يعد بإمكاننا البيع)). وأضافت الشركة التي طلبت عدم كشف هويتها إن منصة ((تي مول)) عبر الإنترنت التي تعمل معها، أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة أن تكون ((الأسعار تنافسية)) في عام 2024. وتقول ((تي مول)) في إعلاناتها إنها تقدم ((أقل الأسعار عبر الإنترنت)). وفي الواقع يصعب تمييز التخفيضات الحقيقية في الأسعار التي تقوم بها العلامات التجارية الرئيسية في الصين، في ظل الخصومات وعروض التسويق المستمرة.

وقالت كونستانس تشو، 31 عاماً، التي تعيش وتعمل في بكين، إن هناك ((انخفاضاً ملحوظاً)) في أسعار الملابس الجديدة التي كان يتم تسعيرها بشكل أعلى على الإنترنت. وقالت يالينج جيانج، محللة الأسواق الاستهلاكية، إن بعض تخفيضات الأسعار، مثل خصم شركة ((آبل)) على الهواتف الجديدة، هي مجرد دعاية تسويقية عادية، لكنها أضافت أن جاذبية العروض التي يرغب المستهلكون الصينيون في الحصول عليها آخذة في الانخفاض، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المشترين المحليين الأكثر ذكاء لديهم ((فهم أكبر لعملية التصنيع)).

وبعد أن طلبت أخيراً خصماً عبر الإنترنت من أحد مطاعمها المفضلة في شنغهاي، لاحظت جيانج أنه تم استبدال لحم البقر المعتاد بـ((فينيو))، وهو بديل أرخص بكثير، وقالت: ((هذا غير مقبول)). في هذه الأثناء، في بكين، توجه ريو ليو نحو أسلوب حياة أكثر تقشفاً، فقد اعتاد شراء شرائح اللحم عدة مرات في الأسبوع، لكنه الآن يقتصر على مرة واحدة في الشهر، وبينما لا يزال يراقب أسعار السيارات، فإن خطط الشراء الخاصة به معلقة حالياً. وقال ليو: ((الجميع يتحدث عن خفض الاستهلاك الآن))، مضيفاً: ((جميع السلع تواجه هذا التحدي)).

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