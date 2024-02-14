1.3 مليار درهم أرباح مجموعة موانئ أبوظبي في 2023

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية الأولية لعام 2023، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية، مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم، وبنسبة تزيد على 58% على أساس سنوي.

وفي الربع الأخير من 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 105% على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليارات درهم. وبلغ إجمالي صافي الأرباح 1.36 مليار درهم في عام 2023، بنمو 6% على أساس سنوي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «في ظل ما تشهده التجارة العالمية من تطورات وتحولات مستمرة قد لا يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان، مكنتنا استثماراتنا الاستراتيجية في مجموعة موانئ أبوظبي من تعزيز مكانتنا الريادية في مجال الابتكار والنمو. ويستمر تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في وضع معيار جديد للتميز في القطاع البحري واللوجستي. وقد أدى اتباعنا لهذا النهج الثابت، تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، إلى زيادة مساهمتنا بشكل لافت في جهود التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي لدولتنا».

من جهته، قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: «استطعنا من خلال إدارتنا المالية المسؤولة ونهجنا الاستراتيجي في تخصيص رأس المال الحفاظ على مرونة مجموعة موانئ أبوظبي في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. وتعكس نتائجنا المالية تركيزنا القوي على النمو التآزري وتحقيق وفورات في التكلفة وتنويع الإيرادات. ومن خلال الحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية ومبادئ الاستثمار الحكيمة، فإننا سنواصل تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

بدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم استراتيجينا للنمو على تحديد الفرص الناشئة التي تتوافق مع كفاءاتنا الأساسية والاستفادة منها. إن توسعاتنا وشراكاتنا الأخيرة وما نتج عنها من نتائج مالية قوية هي انعكاس مباشر لنهجنا في التفكير الاستباقي، الذي يهدف إلى تسريع دخولنا إلى أسواق وقطاعات جديدة. ومع تصدرنا للمشهد وتكيفنا السريع مع الاحتياجات المتغيرة لأصحاب العلاقة، فإن مجموعتنا لا تحقق النمو وحسب، بل أيضاً تعيد تصور مستقبل القطاع البحري واللوجستي».

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