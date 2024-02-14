Thursday, 15 February 2024 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4.6 مليارات درهم إيرادات «أغذية» في 2023

2/14/2024 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة «أغذية» عن نتائجها الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليارات درهم خلال العام 2023، مدعومة باستمرار التحول في محفظة المنتجات للمجموعة نحو القطاعات عالية النمو في الأسواق الأساسية المستهدفة. وارتفع صافي أرباح المجموعة الأساسية بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: يظهر الأداء القوي المستمر لمجموعة أغذية، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، قدرة المجموعة على جني الثمار من أنشطة الاندماج والاستحواذ ذات القيمة التراكمية، والاستفادة من التآزر عبر المجموعة، وإعطاء الأولوية للابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتحسين عملياتها للحفاظ على الربحية.

وأنا على ثقة أن أغذية ستعزز مكانتها في قطاعات السوق الرئيسية، بهدف توفير منتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة وموثوقة لعدد متزايد من المستهلكين.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يعد النمو القوي في الإيرادات والأرباح خلال العام الماضي بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

أنا متأكد من أن أغذية قادرة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الجذابة ودمجها وتنميتها في فئات ذات قيمة مضافة، بينما نواصل تحقيق طموحنا في أن نصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN14022024000110011019ID1107853905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث