4.6 مليارات درهم إيرادات «أغذية» في 2023

أعلنت مجموعة «أغذية» عن نتائجها الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليارات درهم خلال العام 2023، مدعومة باستمرار التحول في محفظة المنتجات للمجموعة نحو القطاعات عالية النمو في الأسواق الأساسية المستهدفة. وارتفع صافي أرباح المجموعة الأساسية بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: يظهر الأداء القوي المستمر لمجموعة أغذية، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، قدرة المجموعة على جني الثمار من أنشطة الاندماج والاستحواذ ذات القيمة التراكمية، والاستفادة من التآزر عبر المجموعة، وإعطاء الأولوية للابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتحسين عملياتها للحفاظ على الربحية.

وأنا على ثقة أن أغذية ستعزز مكانتها في قطاعات السوق الرئيسية، بهدف توفير منتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة وموثوقة لعدد متزايد من المستهلكين.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يعد النمو القوي في الإيرادات والأرباح خلال العام الماضي بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

أنا متأكد من أن أغذية قادرة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الجذابة ودمجها وتنميتها في فئات ذات قيمة مضافة، بينما نواصل تحقيق طموحنا في أن نصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها».

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