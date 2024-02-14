ارتفاع مخزون النفط الأمريكي وتراجع الديزل والبنزين خلال أسبوع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة مع تراجع مخزونات الديزل والبنزين

خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير الحالي بمقدار 12.1 مليون برميل، إلى 439.5 مليون برميل مقابل 427.4 مليون برميل في الأسبوع السابق. كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 750 ألف برميل إلى 358.8 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكالاهوما بمقدار 710 آلاف برميل إلى 28.8 مليون برميل.

في المقابل تراجع مخزون البنزين بمقدار 3.66 ملايين برميل إلى 247.3 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.92 مليون برميل إلى 125 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى تراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلى 80.6%.

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