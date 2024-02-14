ارتفاع مخزون النفط الأمريكي وتراجع الديزل والبنزين خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة مع تراجع مخزونات الديزل والبنزين
خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير الحالي بمقدار 12.1 مليون برميل، إلى 439.5 مليون برميل مقابل 427.4 مليون برميل في الأسبوع السابق. كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 750 ألف برميل إلى 358.8 مليون برميل.
وفي الوقت نفسه ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكالاهوما بمقدار 710 آلاف برميل إلى 28.8 مليون برميل.
في المقابل تراجع مخزون البنزين بمقدار 3.66 ملايين برميل إلى 247.3 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.92 مليون برميل إلى 125 مليون برميل.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى تراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلى 80.6%.
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