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فرنسية تطلق على مولودها اسم جزائري ساعدها في ولادته

2/14/2024 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت امرأة فرنسية
على مولودها اسم رجل ساعدها في ولادته، بعد أن أنجبته بشكل غير متوقع على رصيف بالقرب من باريس.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أمس، أن المرأة (34 عاماً) فوجئت بآلام المخاض في الشارع في الوقت الذي كان يمر فيه رجل بسيارته.

وتوقف رجل الإطفاء السابق الجزائري، الذي يقيم بشكل غير شرعي في فرنسا، على الفور، وساعد المرأة أثناء الولادة.

وقال الرجل للصحيفة إنه خلال عمله مع فرقة الإطفاء في الجزائر، تعرض بالفعل لمواقف من هذا النوع.

وعندما زار الأم في المستشفى، علم أنها أعطت ابنها الصغير اسمه رابح.

وشكر عمدة حي «أولناي-سو-بوا» في باريس، الذي جرت فيه واقعة الولادة، المتطوع الشجاع.

ويأمل الرجل الآن في الحصول على أوراق الإقامة حتى يتمكن من العمل في مهنته الفعلية مرة أخرى.

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