كوريا الشمالية تجري تجربة جديدة لاختبار صاروخ أرض - بحر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس، على تجربة لاختبار صاروخ أرض-بحر جديد، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقال كيم، في تصريح نقلته الوكالة، إن كوريا الجنوبية تنتهك سيادة كوريا الشمالية بإصرارها على خط الحد الشمالي. وهو خط ترسيم الحدود البحرية بين الكوريتين.
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