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كوريا الشمالية تجري تجربة جديدة لاختبار صاروخ أرض - بحر

2/14/2024 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس، على تجربة لاختبار صاروخ أرض-بحر جديد، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال كيم، في تصريح نقلته الوكالة، إن كوريا الجنوبية تنتهك سيادة كوريا الشمالية بإصرارها على خط الحد الشمالي. وهو خط ترسيم الحدود البحرية بين الكوريتين.

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