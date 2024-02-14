بقرار من بايدن.. أمريكا ملاذ آمن للفلسطينيين لمدة 18 شهراً

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس جو بايدن وقَّع أمراً يحمي الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهراً مقبلة، مشيراً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر مسؤول في إدارة بايدن أنه بموجب هذه الخطوة سيكون 6000 فلسطيني مؤهلين لبرنامج «المغادرة القسرية المؤجلة».

وأكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان، أنه في أعقاب الهجوم الذي شنَّته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي الذي أعقبه، تدهورت الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير.

وأضاف سوليفان أن خطوة بايدن ستمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة «ملاذاً آمناً مؤقتاً»، موضحاً

أن أي شخص يعود طوعاً إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها.

ومع مرور أكثر من أربعة أشهر منذ اندلاع الحرب، يواجه بايدن ضغوطاً لبذل المزيد من الجهد لحماية الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

كما يواجه انتقادات من العرب الأمريكيين والمسلمين لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، في بيان، إن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وأضاف: «نرى أن الوضع في غزة وفلسطين لا يتحسن، القرار موضع ترحيب ويسعدنا أن نراه يطبق».

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع قتلت ما لا يقل عن 28500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

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