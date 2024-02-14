قتيل وجرحى بإطلاق نار خلال احتفال نهائي دوري السوبر بول

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي شخص حتفه وأصيب نحو 15 في إطلاق وابل من الرصاص خارج محطة سكة حديد شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري أمس، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، ما دفع الحشود إلى الهرب بحثاً عن الأمان.
وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن مشتبهاً بهما رهن الاحتجاز. وذكرت الشرطة، في وقت سابق، أن الرجلين كانا مسلحين.
وأضافت جريفز أن أحد ضحايا إطلاق النار قُتل، مشيرةً إلى أن ما بين 10 إلى 15 شخصاً أصيبوا بالرصاص.
وأردفت أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهما والقبض عليه، لكن تلك التقارير غير مؤكدة. وكان في الاحتفال نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون.
وقال رئيس البلدية، كوينتون لوكاس، للصحفيين إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي فريق تشيفز الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير.
وأوضح مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال إنه استقبل مصابين من الحادث، ودعا الآباء إلى الاتصال بالمركز الطبي إذا كانوا يعتقدون أن أطفالهم موجودون لديه.
وقالت شرطة مدينة كانساس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من المرأب وأصيب عدة أشخاص. احتجزنا مسلحين اثنين لإجراء مزيد من التحقيقات».
وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان بينما فر عشرات المارة في الاتجاه المعاكس.
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