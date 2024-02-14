قتيل وجرحى بإطلاق نار خلال احتفال نهائي دوري السوبر بول

لقي شخص حتفه وأصيب نحو 15 في إطلاق وابل من الرصاص خارج محطة سكة حديد شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري أمس، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، ما دفع الحشود إلى الهرب بحثاً عن الأمان.

وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز، في مؤتمر صحفي، إن مشتبهاً بهما رهن الاحتجاز. وذكرت الشرطة، في وقت سابق، أن الرجلين كانا مسلحين.

وأضافت جريفز أن أحد ضحايا إطلاق النار قُتل، مشيرةً إلى أن ما بين 10 إلى 15 شخصاً أصيبوا بالرصاص.

وأردفت أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهما والقبض عليه، لكن تلك التقارير غير مؤكدة. وكان في الاحتفال نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون.

وقال رئيس البلدية، كوينتون لوكاس، للصحفيين إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي فريق تشيفز الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير.

وأوضح مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال إنه استقبل مصابين من الحادث، ودعا الآباء إلى الاتصال بالمركز الطبي إذا كانوا يعتقدون أن أطفالهم موجودون لديه.

وقالت شرطة مدينة كانساس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من المرأب وأصيب عدة أشخاص. احتجزنا مسلحين اثنين لإجراء مزيد من التحقيقات».

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان بينما فر عشرات المارة في الاتجاه المعاكس.

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