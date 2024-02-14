الكونغرس يجبر بايدن على تقليص مشتريات طائرات إف 35

أجبر الحد الذي فرضه الكونغرس على حجم ميزانية الدفاع المقبلة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص مشتريات طائرات إف 35.

وكشف مصدران أن بايدن يريد خفض 18 في المئة من عدد طائرات إف 35 التي تشتريها وزارة الدفاع (البنتاغون) العام المقبل، بسبب الحد المفروض من قِبل الكونغرس على حجم ميزانية الدفاع المقبلة.

وسينخفض طلب البنتاغون للطائرات المقاتلة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، إلى أقل من 70 طائرة، بانخفاض عن الطلب الذي كان من المتوقع أن يبلغ 83 طائرة، ليمثل خفضاً بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق على الطائرات.

وقد يؤثر تقليص طلبيات طائرات إف 35 في مقاول الدفاع البارز الذي يحصل على نحو ربع عائداته من برنامج الطائرات النفاثة.

وما زال الطلب الدولي قوياً على الطائرات التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 80 مليون دولار و120 مليون دولار حسب النوع، وانخفضت أسهم لوكهيد مارتين 2.6 في المئة بعد هذه الأخبار.

وقالت لوكهيد مارتن، في بيان، إنها «تتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن والكونغرس» في ميزانية السنة المالية 2025 في الأشهر المقبلة.

وقال المصدران إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي طلب بايدن لميزانية الدفاع والأمن القومي 895 مليار دولار، ما يتطلب خفضاً كبيراً في مجموعة واسعة من البرامج، وتأجيل برامج حالية وإبطاء جهود استكمال مخزون الأسلحة الذي سحبت منه الحروب في أوكرانيا وإسرائيل.

وأضاف المصدران أن مفاوضات الميزانية بين وزير الدفاع لويد أوستن ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بلغت الختام تقريباً، لكن المبلغ النهائي قد يتغير قبل الكشف عن طلب الميزانية في 11 مارس.

وتوقع البنتاغون، العام الماضي، شراء 83 طائرة مقاتلة من طراز إف 35 من شركة لوكهيد مارتن مقابل 9.8 مليارات دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز