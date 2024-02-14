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قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات في جنوب لبنان

2/14/2024 7:16:04 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-
تجدد القصف الإسرائيلي المكثف، اليوم الأربعاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات غارات على بلدات اللبونة، والناقورة، وعدشيت، وجبشيت، والصوانة، وكفر دونين، والشهابية، وبصليا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طيرحرفا، ورامية، وجبل بلاط.

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