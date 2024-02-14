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نتنياهو: سنقاتل حتى النصر الكامل الذي يشمل عملية قوية في رفح

2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مفتاح إطلاق سراح بقية المحتجزين من قطاع غزة؛ هو مواصلة الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.
وأضاف نتنياهو في تصريحات له، مساء الأربعاء، أن الجيش سيقاتل حتى النصر الكامل -على حد زعمه- الذي يشمل عملية قوية في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال.

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