نتنياهو: سنقاتل حتى النصر الكامل الذي يشمل عملية قوية في رفح
التاريخ
2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مفتاح إطلاق سراح بقية المحتجزين من قطاع غزة؛ هو مواصلة الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.
وأضاف نتنياهو في تصريحات له، مساء الأربعاء، أن الجيش سيقاتل حتى النصر الكامل -على حد زعمه- الذي يشمل عملية قوية في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال.
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