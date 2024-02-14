الملكة: مع الملك في واشنطن
التاريخ
2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورة لها مع جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأمريكية.
وعلقت جلالتها، على الصورة: مع جلالة الملك في واشنطن العاصمة اليوم.
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