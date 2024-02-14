الاتحاد الأفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره

الاتحاد الأفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره
التاريخ
2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر دبلوماسي أفريقي إن الاتحاد الأفريقي منع وفدا إسرائيليا من دخول مقره لعرض وجهة نظره بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن الاتحاد رفض مشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في اجتماعاته .
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