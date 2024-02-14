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الاتحاد الأفريقي يمنع وفدا إسرائيليا من دخول مقره

2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مصدر دبلوماسي أفريقي إن الاتحاد الأفريقي منع وفدا إسرائيليا من دخول مقره لعرض وجهة نظره بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن الاتحاد رفض مشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في اجتماعاته .

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