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غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفّذت مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، غارة جويّة على مدينة النبطية بجنوب لبنان، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى من 3 طبقات بمحاذاة ((محطة فلسطين)).

وأطلقت المسيرة باتجاه الشقة صاروخاً موجهاً أحدث أضراراً فادحة، وتسبب بوقوع إصابات بين سكان المبنى .

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