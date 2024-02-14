غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
التاريخ
2/14/2024 7:15:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفّذت مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، غارة جويّة على مدينة النبطية بجنوب لبنان، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى من 3 طبقات بمحاذاة ((محطة فلسطين)).
وأطلقت المسيرة باتجاه الشقة صاروخاً موجهاً أحدث أضراراً فادحة، وتسبب بوقوع إصابات بين سكان المبنى .
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