الامن العام : القبض على شاب قتل شقيقه طعناً
التاريخ
2/14/2024 7:15:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شاب عشريني مساء الاربعاء إثر قيام شقيقه بطعنه في محافظة الكرك إثر خلافات عائلية.
وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري انه على الفور جرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرك الحكومي، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.
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