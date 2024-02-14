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الامن العام : القبض على شاب قتل شقيقه طعناً

2/14/2024 7:15:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شاب عشريني مساء الاربعاء إثر قيام شقيقه بطعنه في محافظة الكرك إثر خلافات عائلية.

وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري انه على الفور جرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرك الحكومي، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.

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