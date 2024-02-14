سرايا القدس تقصف جنود إسرائيليين شمالي غزة

سرايا القدس تقصف جنود إسرائيليين شمالي غزة
التاريخ
2/14/2024 3:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاربعاء ، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الأنصار تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية شمال قطاع غزة بقذائف هاون.
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