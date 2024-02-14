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سرايا القدس تقصف جنود إسرائيليين شمالي غزة

2/14/2024 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاربعاء ، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الأنصار تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية شمال قطاع غزة بقذائف هاون.

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