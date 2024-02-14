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دخول 79 شاحنة مساعدات ووقود إلى غزة عبر رفح

2/14/2024 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبرت اليوم الأربعاء دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية للجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح.
وشملت المساعدات التى يشرف على نقلها الهلال الأحمر المصري 4 شاحنات غاز طهي، و 2 شاحنة سولار، و73 شاحنة مساعدات، و27 شاحنة قطاع خاص.

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