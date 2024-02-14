مصرع جندية إسرائيلية بقصف من لبنان

مصرع جندية إسرائيلية بقصف من لبنان
التاريخ
2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال ، الأربعاء، مصرع جندية بقصف من الجانب اللبناني، وإصابة جنود آخرين.
وأوضح الجيش أن الجندية القتيلة سقطت صباح الأربعاء جراء القذائف من جنوب لبنان.
وبين الجيش ان القتيلة هي العريف أول عومر سارة بنجو ، من الكتيبة 869 ، وتبلغ من العمر 20 عاما.
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