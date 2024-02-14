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مصرع جندية إسرائيلية بقصف من لبنان

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال ، الأربعاء، مصرع جندية بقصف من الجانب اللبناني، وإصابة جنود آخرين.

وأوضح الجيش أن الجندية القتيلة سقطت صباح الأربعاء جراء القذائف من جنوب لبنان.
وبين الجيش ان القتيلة هي العريف أول عومر سارة بنجو ، من الكتيبة 869 ، وتبلغ من العمر 20 عاما.

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