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بن غفير: هذه حرب وآن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها بالشمال

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير إن "هذه حرب، آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال".
وأشار تقرير إسرائيلي إلى أن مكتب بن غفير توجّه بطلب لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لعقد جلسة ثنائية بين بن غفير ونتنياهو، على خلفية استهداف القاعدة العسكرية بصفد.

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