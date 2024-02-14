بن غفير: هذه حرب وآن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها بالشمال

بن غفير: هذه حرب وآن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها بالشمال
التاريخ
2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير إن "هذه حرب، آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال".
وأشار تقرير إسرائيلي إلى أن مكتب بن غفير توجّه بطلب لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لعقد جلسة ثنائية بين بن غفير ونتنياهو، على خلفية استهداف القاعدة العسكرية بصفد.
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