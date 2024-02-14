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ليبرمان يهاجم مصر: سنغزو رفح رغم غضبكم

2/14/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الحرب الأسبق ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية "للمماطلة في غزو مدينة رفح الفلسطينية حتى الآن خوفا من مصر".
كما شن ليبرمان خلال حديثه مع راديو 103fm الإسرائيلي هجوما حادا على مصر وزعم أنها السبب وراء تهريب كافة الصواريخ المضادة للدبابات التي في حوزة حماس الآن عبر سيناء، مطالبا بغزو رفح حتى إذا أدى ذلك لغضب المصريين.

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